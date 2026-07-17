UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Castres-Gironde

Marché Gourmand nocturne Place Gustave Lamarque Castres-Gironde

samedi 5 septembre 2026 · Place Gustave Lamarque · Castres-Gironde

Marché Gourmand nocturne Place Gustave Lamarque Castres-Gironde

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Lieu
Place Gustave Lamarque
Adresse
Marché
Ville
33640 Castres-Gironde
Département
Gironde
Tarif

Castres-Gironde

Marché Gourmand nocturne

Place Gustave Lamarque Marché Castres-Gironde Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

On se retrouve le samedi 5 septembre pour un marché nocturne à Castres-Gironde !

Au programme

De nombreuses saveurs à découvrir grâce aux différents foodtrucks présents
Cuisine asiatique
Spécialités portugaises
Rôtisserie
Dégustation d’huîtres
Churros gourmands
Cupcakes…

Artisans locaux à venir rencontrer
Objets personnalisés uniques
Bijoux faits main
Créations en résine époxy
Accessoires de couture originaux
Et plein d’autres…

Rdv Place Lamarque !   .

Place Gustave Lamarque Marché Castres-Gironde 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine   fiestacastres@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché Gourmand nocturne

L’événement Marché Gourmand nocturne Castres-Gironde a été mis à jour le 2026-07-17 par Sud Bordeaux Tourisme