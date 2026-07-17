Marché Gourmand nocturne Place Gustave Lamarque Castres-Gironde
samedi 5 septembre 2026 · Place Gustave Lamarque · Castres-Gironde
Informations pratiques
Castres-Gironde
Marché Gourmand nocturne
Place Gustave Lamarque Marché Castres-Gironde Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
On se retrouve le samedi 5 septembre pour un marché nocturne à Castres-Gironde !
Au programme
De nombreuses saveurs à découvrir grâce aux différents foodtrucks présents
Cuisine asiatique
Spécialités portugaises
Rôtisserie
Dégustation d’huîtres
Churros gourmands
Cupcakes…
Artisans locaux à venir rencontrer
Objets personnalisés uniques
Bijoux faits main
Créations en résine époxy
Accessoires de couture originaux
Et plein d’autres…
Rdv Place Lamarque ! .
Place Gustave Lamarque Marché Castres-Gironde 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine fiestacastres@gmail.com
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English : Marché Gourmand nocturne
L’événement Marché Gourmand nocturne Castres-Gironde a été mis à jour le 2026-07-17 par Sud Bordeaux Tourisme