Marché Gourmand nocturne Place Gustave Lamarque Castres-Gironde

Informations pratiques

Castres-Gironde

Marché Gourmand nocturne

Place Gustave Lamarque Marché Castres-Gironde Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

On se retrouve le samedi 5 septembre pour un marché nocturne à Castres-Gironde !

Au programme

De nombreuses saveurs à découvrir grâce aux différents foodtrucks présents

Cuisine asiatique

Spécialités portugaises

Rôtisserie

Dégustation d’huîtres

Churros gourmands

Cupcakes…

Artisans locaux à venir rencontrer

Objets personnalisés uniques

Bijoux faits main

Créations en résine époxy

Accessoires de couture originaux

Et plein d’autres…

Rdv Place Lamarque ! .

Place Gustave Lamarque Marché Castres-Gironde 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine fiestacastres@gmail.com

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English : Marché Gourmand nocturne

L’événement Marché Gourmand nocturne Castres-Gironde a été mis à jour le 2026-07-17 par Sud Bordeaux Tourisme