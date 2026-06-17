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Marché gourmand nocturne Gabriac

Marché gourmand nocturne Gabriac

Marché gourmand nocturne Gabriac mardi 21 juillet 2026.

Adresse : place Emile Bouloc

Ville : 12340 Gabriac

Département : Aveyron

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Tarif :

Gabriac

Marché gourmand nocturne

place Emile Bouloc Gabriac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-21
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-07-21 2026-08-11

Venez savourer un repas de producteurs au coeur du village !
Les producteurs locaux vous invitent à savourer leurs grillades, assiettes de fromages, desserts maison et autres gourmandises sur la place de l’église de Gabriac.
La microbrasserie BIBEMUS assurera le service de bières artisanales à la pression et autres boissons.
Parking recommandé à l’ancien hôtel Bouloc ou à l’école (route de Bozouls).   .

place Emile Bouloc Gabriac 12340 Aveyron Occitanie +33 9 75 56 47 01 

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English :

Come and enjoy a producers’ meal in the heart of the village!

L’événement Marché gourmand nocturne Gabriac a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)