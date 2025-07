Marché gourmand nocturne La Chapelle-Aubareil

Marché gourmand nocturne La Chapelle-Aubareil samedi 19 juillet 2025.

Marché gourmand nocturne

Place du village La Chapelle-Aubareil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

19h. Marché gourmand nocturne animé par la groupe INDESIX. Pensez à amener vos couverts !

Marché gourmand nocturne

Tables et chaises prêtent à vous accueillir!

Pensez à amener vos couverts!

Animation musicale avec INDESIX .

Place du village La Chapelle-Aubareil 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 72 11

English :

19h. Gourmet night market hosted by the INDESIX group. Don’t forget to bring your cutlery!

German : Marché gourmand nocturne

19h. Nächtlicher Gourmetmarkt, der von der Gruppe INDESIX moderiert wird. Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen!

Italiano :

19h. Mercato notturno gastronomico organizzato dal gruppo INDESIX. Non dimenticate di portare le posate!

Espanol : Marché gourmand nocturne

19h. Mercado gastronómico nocturno organizado por el grupo INDESIX. No olvide traer sus cubiertos

L’événement Marché gourmand nocturne La Chapelle-Aubareil a été mis à jour le 2025-07-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère