Marché gourmand nocturne Lou Marcat

Antagnac Lot-et-Garonne

Marché gourmand Lou Marcat.

Paysans et artisans locaux.

Vente de produits et restauration (amener vos couverts complets).

Animation Bandas les Amuses Gueules de Grignols (20h30-22h30) et gyropodes avec Mobilboard. .

Antagnac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 08 23 antagnac.mairie@orange.fr

