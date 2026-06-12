Paunat

Marché gourmand nocturne

Lieu-dit Le Bourg Paunat Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Jeudi 23 juillet 2026 à partir de 19 heures.

Le Comité des Fêtes de Paunat vous donne rendez-vous pour trois soirées estivales conviviales au cœur du village.

Au programme artisanat, produits locaux, restauration et animations

Apportez vos couverts.

Jeudi 23 juillet 2026 à partir de 19 heures.

Le Comité des Fêtes de Paunat vous donne rendez-vous pour trois soirées estivales conviviales au cœur du village.

Au programme artisanat, produits locaux, restauration et animations

Venez profiter de belles soirées d’été, rencontrer nos exposants, découvrir les produits de notre territoire et partager un moment convivial entre amis ou en famille.

Apportez vos couverts. .

Lieu-dit Le Bourg Paunat 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 06 66 98 cdfpaunat@gmail.com

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English : Marché gourmand nocturne

Gourmet market in the evening. Buy directly from the producers and traders present and enjoy a tasty meal in a warm atmosphere with live music.

Bring your own cutlery

L’événement Marché gourmand nocturne Paunat a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux