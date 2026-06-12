Marché gourmand nocturne Paunat
Marché gourmand nocturne Paunat samedi 15 août 2026.
Paunat
Marché gourmand nocturne
Lieu-dit Le Bourg Paunat Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Samedi 15 août 2026 à partir de 19 heures.
Le Comité des Fêtes de Paunat vous donne rendez-vous pour trois soirées estivales conviviales au cœur du village.
Au programme artisanat, produits locaux, restauration et animations
Apportez vos couverts.
Samedi 15 août 2026 à partir de 19 heures.
Le Comité des Fêtes de Paunat vous donne rendez-vous pour trois soirées estivales conviviales au cœur du village.
Au programme artisanat, produits locaux, restauration et animations
Venez profiter de belles soirées d’été, rencontrer nos exposants, découvrir les produits de notre territoire et partager un moment convivial entre amis ou en famille.
Apportez vos couverts. .
Lieu-dit Le Bourg Paunat 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 06 66 98 cdfpaunat@gmail.com
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English : Marché gourmand nocturne
Saturday, August 15, 2026, starting at 7 p.m.
The Paunat Festival Committee invites you to three fun-filled summer evenings in the heart of the village.
On the program: crafts, local products, food, and entertainment
Bring your own cutlery.
L’événement Marché gourmand nocturne Paunat a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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