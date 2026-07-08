Informations pratiques

Saint-Jean-le-Vieux

Marché gourmand nocturne

Place du fronton Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:30:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Marché gourmand à table avec les producteurs ! Régalez-vous sur place de l’entrée au dessert ! .

Place du fronton Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 88 44 84

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English : Marché gourmand nocturne

L’événement Marché gourmand nocturne Saint-Jean-le-Vieux a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque