AGENDA · Saint-Jean-le-Vieux
Marché gourmand nocturne Saint-Jean-le-Vieux
vendredi 21 août 2026 · Saint-Jean-le-Vieux
Informations pratiques
Saint-Jean-le-Vieux
Marché gourmand nocturne
Place du fronton Saint-Jean-le-Vieux Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:30:00
fin : 2026-08-21 23:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Marché gourmand à table avec les producteurs ! Régalez-vous sur place de l’entrée au dessert ! .
Place du fronton Saint-Jean-le-Vieux 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 88 44 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché gourmand nocturne
L’événement Marché gourmand nocturne Saint-Jean-le-Vieux a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à Saint-Jean-le-Vieux (Pyrénées-Atlantiques)
- Rencontre des Arts karaoké avec le groupe Gazte Zaharrak Saint-Jean-le-Vieux 8 juillet 2026
- Visite des salaisons Mayté sur réservation Saint-Jean-le-Vieux 9 juillet 2026
- Balade avec un berger à Iraty Ferme Peotenia Saint-Jean-le-Vieux 9 juillet 2026
- Visite de la laiterie de la Nive sur réservation Saint-Jean-le-Vieux 10 juillet 2026
- Rencontre des Arts concert de Jazz avec le trio Naamloze Saint-Jean-le-Vieux 10 juillet 2026