Marché Gourmand nocturne place derrière la Mairie Salmiech

Salmiech

Marché Gourmand nocturne

place derrière la Mairie Mairie de Salmiech 116 place Brenguier de Landorre Salmiech Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-21

19h place derrière la Mairie. Venez choisir vos produits et goûter les spécialités des artisans producteurs locaux, constituez votre menu et dégustez le sur place en musique!

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place derrière la Mairie Mairie de Salmiech 116 place Brenguier de Landorre Salmiech 12120 Aveyron Occitanie +33 6 78 94 96 93

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English :

7pm Place derrière la Mairie. Come and choose your products and taste the specialities of local producers, put together your menu and enjoy it on the spot with music!

L’événement Marché Gourmand nocturne Salmiech a été mis à jour le 2026-06-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)