Marché gourmand nocturne Tursac

Marché gourmand nocturne Tursac jeudi 24 juillet 2025.

Marché gourmand nocturne

Halte nautique Tursac Dordogne

Début : 2025-07-24

fin : 2025-07-24

2025-07-24

Marché gourmand nocturne à la halte nautique de Tursac.

Découvrez nos producteurs locaux. Buvette sur place. Apportez vos couverts. Ambiance conviviale garantie !

Découvrez nos producteurs locaux. Buvette sur place. Apportez vos couverts. Ambiance conviviale garantie !

Halte nautique Tursac 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 98 03

English : Marché gourmand nocturne

Gourmet night market at the Tursac boat stop.

Discover our local producers. Refreshment bar on site. Bring your own cutlery. Friendly atmosphere guaranteed!

German : Marché gourmand nocturne

Nächtlicher Gourmetmarkt an der Wassersportstation von Tursac.

Entdecken Sie unsere lokalen Produzenten. Erfrischungsgetränke vor Ort. Bringen Sie Ihr Besteck mit. Gesellige Atmosphäre garantiert!

Italiano :

Mercato notturno gastronomico presso il centro nautico di Tursac.

Scoprite i nostri produttori locali. Bar di ristoro in loco. Portate le vostre posate. Atmosfera amichevole garantita!

Espanol : Marché gourmand nocturne

Mercado gastronómico nocturno en el centro náutico de Tursac.

Descubra a nuestros productores locales. Bar de refrescos in situ. Traiga sus cubiertos. Ambiente agradable garantizado

