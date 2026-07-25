Informations pratiques

Oeyregave

Marché gourmand

Oeyregave Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Venez partager un moment chaleureux en famille ou entre amis au marché gourmand de Oeyregave. Composez votre assiette et installez-vous sous le chapiteau pour profiter d’une animation musicale. À déguster sur place pain, charcuterie, moules frites, fromages, glaces, vins…

Venez partager un moment chaleureux en famille ou entre amis au marché gourmand de Oeyregave. Composez votre assiette et installez-vous sous le chapiteau pour profiter d’une animation musicale. À déguster sur place pain, charcuterie, moules frites, fromages, glaces, vins… .

Oeyregave 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Marché gourmand

Come enjoy a cozy time with family or friends at the Oeyregave gourmet market. Put together your own plate and take a seat under the big top to enjoy some live music. %C0 Enjoy on-site: bread, cold cuts, mussels and fries, cheeses, ice cream, wines…

L’événement Marché gourmand Oeyregave a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Pays d’Orthe et Arrigans