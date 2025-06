Marché gourmand Olemps Sourire Olemps 26 juin 2025 07:00

L’association Olemps Sourire organise sont traditionnel marché gourmand le jeudi 26 juin à partir de 18h30 devant la salle 7-77 d’Olemps.

L’apéritif sera animé par la Cariole et Les Accordés.

Restauration et buvette sur place.

Amenez vos couverts, tables et chaises. Vous aurez la possibilité de manger sur l’herbe.

En cas de mauvais temps, le soirée se déroulera à la salle G.BRU. .

Olemps 12510 Aveyron Occitanie olempssourire@gmail.com

English :

The Olemps Sourire association is organizing its traditional gourmet market on Thursday June 26 from 6.30pm in front of Salle 7-77 in Olemps.

The aperitif will be hosted by La Cariole and Les Accordés.

German :

Der Verein Olemps Sourire organisiert seinen traditionellen Gourmetmarkt am Donnerstag, den 26. Juni ab 18:30 Uhr vor der Halle 7-77 in Olemps.

Der Aperitif wird von La Cariole und Les Accordés musikalisch umrahmt.

Italiano :

L’associazione Olemps Sourire organizza il suo tradizionale mercato gastronomico giovedì 26 giugno dalle 18.30 davanti alla Salle 7-77 di Olemps.

L’aperitivo sarà offerto da La Cariole e Les Accordés.

Espanol :

La asociación Olemps Sourire celebra su tradicional mercado gastronómico el jueves 26 de junio a partir de las 18.30 horas frente a la Salle 7-77 de Olemps.

El aperitivo correrá a cargo de La Cariole y Les Accordés.

