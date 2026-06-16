Marché Gourmand Orschwihr
Marché Gourmand Orschwihr mercredi 8 juillet 2026.
Orschwihr
Marché Gourmand
Place de l’Eglise Orschwihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 17:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22
Bar à vins, producteurs, artisanat, restauration
Les vignerons d’Orschwihr organisent leur marché gourmand. Bar à vins de nos terroirs; producteurs locaux et artisanat; restauration sur place; tartes flambées par les vignerons. 0 .
Place de l’Eglise Orschwihr 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 95 07
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English :
Wine bar, producers, crafts, catering
L’événement Marché Gourmand Orschwihr a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller