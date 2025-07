Marché Gourmand Payrignac

Marché Gourmand Payrignac vendredi 1 août 2025.

Marché Gourmand

Place de la salle des fêtes Payrignac Lot

Début : 2025-08-01 19:00:00

fin : 2025-08-01

2025-08-01

Venez profiter des saveurs et couleurs du terroir! En plein air, devant la salle des fêtes, un repas avec les productions locales et à l’ambiance estivale!On vous attend!

Pensez à prendre vos couverts et vos assiettes! .

Place de la salle des fêtes Payrignac 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 05 66

English :

Come and enjoy the flavours and colors of the region! In the open air, in front of the village hall, a meal with local produce and a summer atmosphere! We’re waiting for you!

German :

Genießen Sie die Aromen und Farben der Region! Im Freien, vor dem Festsaal, wird ein Essen mit lokalen Produkten in sommerlicher Atmosphäre serviert. Wir freuen uns auf Sie!

Italiano :

Venite a gustare i sapori e i colori della regione! All’aria aperta, davanti al municipio, un pasto con prodotti locali e un’atmosfera estiva: vi aspettiamo!

Espanol :

¡Ven a disfrutar de los sabores y colores de la región! Al aire libre, frente a la sala del pueblo, una comida con productos locales y un ambiente veraniego ¡Te esperamos!

