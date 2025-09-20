MARCHÉ GOURMAND Pelleport

MARCHÉ GOURMAND Pelleport samedi 20 septembre 2025.

PLACE DE LA MAIRIE Pelleport Haute-Garonne

Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20

2025-09-20

L’APE (Association des Parents d’Elèves) de l’école de Pelleport, organise son marché gourmand !
Nous vous y attendons nombreux !   .

PLACE DE LA MAIRIE Pelleport 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 36 40  mairie.pelleport31@orange.fr

English :

The APE (Parents’ Association) of the Pelleport school is organizing its gourmet market!

German :

Die EV (Elternvereinigung) der Schule in Pelleport, organisiert ihren Gourmetmarkt!

Italiano :

L’APE (Associazione Genitori) della scuola Pelleport sta organizzando il suo mercato gastronomico!

Espanol :

La APE (Asociación de Padres de Alumnos) del colegio Pelleport organiza su mercado gastronómico

