MARCHÉ GOURMAND Pelleport
MARCHÉ GOURMAND Pelleport samedi 20 septembre 2025.
MARCHÉ GOURMAND
PLACE DE LA MAIRIE Pelleport Haute-Garonne
Début : 2025-09-20
L’APE (Association des Parents d’Elèves) de l’école de Pelleport, organise son marché gourmand !
Nous vous y attendons nombreux ! .
PLACE DE LA MAIRIE Pelleport 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 36 40 mairie.pelleport31@orange.fr
English :
The APE (Parents’ Association) of the Pelleport school is organizing its gourmet market!
German :
Die EV (Elternvereinigung) der Schule in Pelleport, organisiert ihren Gourmetmarkt!
Italiano :
L’APE (Associazione Genitori) della scuola Pelleport sta organizzando il suo mercato gastronomico!
Espanol :
La APE (Asociación de Padres de Alumnos) del colegio Pelleport organiza su mercado gastronómico
