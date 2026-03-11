Marché gourmand Peyrusse-le-Roc
Marché gourmand Peyrusse-le-Roc vendredi 17 juillet 2026.
Marché gourmand
Peyrusse-le-Roc Aveyron
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
2026-07-17
Marché gourmand avec animation musicale, sur la place des Treize Vents de 19 h à 23 h. Renseignements 06 21 19 26 35. (Les Amis du Vieux Peyrusse)
Peyrusse-le-Roc 12220 Aveyron Occitanie +33 6 21 19 26 35
English :
Gourmet market with musical entertainment, on the Place des Treize Vents from 7 pm to 11 pm. Information 06 21 19 26 35. (Les Amis du Vieux Peyrusse)
L’événement Marché gourmand Peyrusse-le-Roc a été mis à jour le 2026-03-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)