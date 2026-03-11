Marché gourmand

Peyrusse-le-Roc Aveyron

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

2026-08-15

Marché gourmand avec animation musicale, sur la place des Treize Vents de 19 h à 23 h. Renseignements 06 21 19 26 35. (Les Amis du Vieux Peyrusse)

Peyrusse-le-Roc 12220 Aveyron Occitanie +33 6 21 19 26 35

English :

Gourmet market with musical entertainment, on the Place des Treize Vents from 7 pm to 11 pm. Information 06 21 19 26 35. (Les Amis du Vieux Peyrusse)

