Marché Gourmand Cave Berticot Graman de Port Sainte Foy Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

Cave Berticot Graman de Port Sainte Foy 78 avenue de bordeaux Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Dordogne

Tarif : – –

Date : 

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Venez découvrir ou redécouvrir le marché gourmand de la cave de Port Sainte Foy.

Pour la 3eme édition, nous vous invitons à venir découvrir nos vins primeurs mais aussi à vous restaurer sur place avec nos quatre Food-Trucks présents

– La cocotte qui mijote (gastronomie périgourdine)

– Fou de Thai (spécialités thaïlandaises)

– VM Truck (galettes salées et crêpes sucrées)

– Tendertruck (poulet pané 100% français)

Le tout accompagné du groupe « Blue Lemon Tree » reprises pop et folk. .

Cave Berticot Graman de Port Sainte Foy 78 avenue de bordeaux Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 41 51 psf@berticot-graman.fr

