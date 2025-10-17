Marché Gourmand Cave Berticot Graman de Port Sainte Foy Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt
Marché Gourmand Cave Berticot Graman de Port Sainte Foy Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt vendredi 17 octobre 2025.
Marché Gourmand
Cave Berticot Graman de Port Sainte Foy 78 avenue de bordeaux Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt Dordogne
Venez découvrir ou redécouvrir le marché gourmand de la cave de Port Sainte Foy.
Pour la 3eme édition, nous vous invitons à venir découvrir nos vins primeurs mais aussi à vous restaurer sur place avec nos quatre Food-Trucks présents
– La cocotte qui mijote (gastronomie périgourdine)
– Fou de Thai (spécialités thaïlandaises)
– VM Truck (galettes salées et crêpes sucrées)
– Tendertruck (poulet pané 100% français)
Le tout accompagné du groupe « Blue Lemon Tree » reprises pop et folk. .
Cave Berticot Graman de Port Sainte Foy 78 avenue de bordeaux Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 33220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 41 51 psf@berticot-graman.fr
