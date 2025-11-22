Marché Gourmand Salle des fêtes Saint-Albain
Marché Gourmand Salle des fêtes Saint-Albain samedi 22 novembre 2025.
Marché Gourmand
Salle des fêtes Le bourg Saint-Albain Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 19:30:00
fin : 2025-11-22 22:30:00
Date(s) :
2025-11-22
La chorale Mélody Saône fait son marché gourmand et artisanal .
Salle des fêtes Le bourg Saint-Albain 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 16 23 80
English : Marché Gourmand
German : Marché Gourmand
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché Gourmand Saint-Albain a été mis à jour le 2025-11-07 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II