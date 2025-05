Marché gourmand – Saint-Civran, 13 mai 2025 18:30, Saint-Civran.

Indre

Marché gourmand Place St Cyprien Saint-Civran Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Mardi 2025-05-13 18:30:00

2025-05-13

2025-06-10

2025-07-08

2025-07-22

2025-08-12

2025-08-26

2025-09-09

Producteurs et commerçants vous attendent sur la place du village.

Pas loin d’une 10 aine de producteurs vous attendent sur la place: bière, miel, vin, spiruline, fromage de chèvre et fromages hollandais, légumes….

Des tables sont installées pour manger sur place. .

Place St Cyprien

Saint-Civran 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 53 14

English :

Producers and traders await you in the village square.

German :

Produzenten und Händler erwarten Sie auf dem Dorfplatz.

Italiano :

Produttori e commercianti vi aspettano nella piazza del villaggio.

Espanol :

Productores y comerciantes le esperan en la plaza del pueblo.

