Marché Gourmand Saint-Épain

Marché Gourmand Saint-Épain samedi 26 juillet 2025.

Marché Gourmand

Parc du Presbytère Saint-Épain Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-26

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

Marché gourmand organisé par l’association Les Vallées Vertes.

Retrouvez toutes les spécialités qui vous régalent, mais aussi quelques nouveautés !

L’animation musicale sera assurée par le groupe Delyss.

Parc du Presbytère Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lesvalleesvertesstepain@outlook.fr

English :

Gourmet market organized by the Vallées Vertes association. Children’s entertainment, refreshments, on-site catering with musical entertainment by « Air de Famille »

German :

Gourmetmarkt, organisiert vom Verein « Vallées Vertes » (Grüne Täler). Kinderanimation, Getränkestand, Verpflegung vor Ort mit musikalischer Unterhaltung « Air de Famille »

Italiano :

Mercato gastronomico organizzato dall’associazione Vallées Vertes.

Animazione per bambini, punti di ristoro e ristorazione in loco.

L’intrattenimento musicale sarà a cura di « Air de Famille ».

Espanol :

Mercado gastronómico organizado por la asociación Vallées Vertes. Animación infantil, puestos de refrescos, restauración in situ con animación musical a cargo de « Air de Famille »

