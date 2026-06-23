Informations pratiques

Saint-Julien-de-l’Escap

Marché gourmand

Place du Chamfrou Saint-Julien-de-l’Escap Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-04 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Venez déguster les produits des producteurs locaux dans une ambiance musicale.

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Place du Chamfrou Saint-Julien-de-l’Escap 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 71 02 11 foyer-rural.st-julien@orange.fr

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L’événement Marché gourmand Saint-Julien-de-l’Escap a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge