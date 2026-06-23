AGENDA · Saint-Julien-de-l'Escap
Marché gourmand Saint-Julien-de-l’Escap
samedi 4 juillet 2026 · Saint-Julien-de-l'Escap
Informations pratiques
Saint-Julien-de-l’Escap
Marché gourmand
Place du Chamfrou Saint-Julien-de-l’Escap Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04 23:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Venez déguster les produits des producteurs locaux dans une ambiance musicale.
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Place du Chamfrou Saint-Julien-de-l’Escap 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 71 02 11 foyer-rural.st-julien@orange.fr
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L’événement Marché gourmand Saint-Julien-de-l’Escap a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge