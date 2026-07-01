Informations pratiques

Saint-Lunaire

Marché gourmand

Esplanade du mini-golf Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 17:00:00

fin : 2026-07-15 21:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Chaque mercredi pendant l’été, Saint-Lunaire vous propose de partir à la rencontre de producteurs sélectionnés avec soin.

Producteurs locaux et animations musicales. Moment convivial avec vue sur la grande plage.

Venez découvrir et déguster les mille et une saveurs issues de la production locale. .

Esplanade du mini-golf Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 51

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English :

L’événement Marché gourmand Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme