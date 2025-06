Marché gourmand – Saint-Michel-en-Brenne 20 juin 2025 18:00

Indre

Marché gourmand Parc minicipal Saint-Michel-en-Brenne Indre

Début : Vendredi 2025-06-20 18:00:00

fin : 2025-06-20 22:30:00

2025-06-20

Destination Brenne organise un marché gourmand dans le cadre des festivités pour les 40 ans de Chérine. L’occasion également de débuter la fête de la musique avec 2 concerts !

À l’occasion des 40 ans de la Réserve naturelle de Chérine, rejoignez-nous dès 18h pour un marché gourmand 100 % local, dans un cadre festif et bucolique.

Composez votre menu selon vos envies parmi les plats proposés par les producteurs locaux :

Ferme de Plumecane (Volaille Mézières-en-Brenne), Domaine de Baratte (Lapin bio Méobecq), Ferme de Bois Retrait (Porc Rosnay), Ferme des Gommiers (Agneau Rosnay), Les P’tits Mets Bio (Neuvy), L’ Abeille de Brenne (Azay-le-Ferron), Le Fournil des Hirondelles (Ruffec), Fromage Pouligny-Saint-Pierre avec la Confrérie, Vin de Reuilly (SCEA Cordier) et Brasserie La Palisse (Nuret-le-Ferron).

Dès 20h, place à la musique live Marie Coutant, concert poéticoptimiste, puis Bal de Maion (Musique Cajun). .

Parc minicipal

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 20 20 28 accueil@destination-brenne.fr

English :

Destination Brenne is organizing a gourmet market as part of the festivities for Chérine’s 40th anniversary. It’s also the perfect opportunity to kick off the Fête de la Musique with 2 concerts!

German :

Destination Brenne organisiert im Rahmen der Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen von Chérine einen Gourmetmarkt. Außerdem bietet sich die Gelegenheit, das Musikfest mit zwei Konzerten zu beginnen!

Italiano :

Destination Brenne organizza un mercato gastronomico nell’ambito dei festeggiamenti per il 40° anniversario di Chérine. È anche l’occasione perfetta per dare il via alla Fête de la Musique con 2 concerti!

Espanol :

Destination Brenne organiza un mercado gastronómico con motivo del 40 aniversario de Chérine. También es la ocasión perfecta para dar el pistoletazo de salida a la Fiesta de la Música con 2 conciertos

L’événement Marché gourmand Saint-Michel-en-Brenne a été mis à jour le 2025-06-13 par Destination Brenne