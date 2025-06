Marché gourmand Stade Sault-de-Navailles 12 juillet 2025 18:00

Pyrénées-Atlantiques

Marché gourmand Stade 280 chemin de Serres Sault-de-Navailles Pyrénées-Atlantiques

Les producteurs et artisans locaux vous proposeront une sélection variées de produits du terroir et douceurs sucrées.

( Assiette fraîcheur, Bœuf, Veau, Rougail, Burger, Frites, Crêpes salées, Fromage, Pain, Cookies, Tourtes myrtilles, Crêpes sucrées, Glaces Vin Jurançon, Vin Tursan…)

C’est l’occasion parfaite de composer votre dîner directement sur place, avec des produits locaux et de profiter d’une ambiance chaleureuse. .

Stade 280 chemin de Serres

Sault-de-Navailles 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes.sault@gmail.com

