Marché Gourmand Sauzé-Vaussais

Marché Gourmand Sauzé-Vaussais mardi 22 juillet 2025.

Marché Gourmand

Place de la Mairie Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-22

fin : 2025-07-22

Date(s) :

2025-07-22

MARCHÉ GOURMAND

Venez déguster en famille ou entre amis vos produits locaux achetés sur le marché gourmand et passez une bonne soirée dans une ambiance conviviale. Tables et bancs sont mis à disposition sur place.

Organiser par la municipalité et le Comité des fêtes, ces derniers cuiront gratuitement vos viandes et vous proposeront d’accompagner de frites moyennant quelques euros.

PLACE DE LA MAIRIE

SAUZÉ-VAUSSAIS

GRATUIT

18H30 .

Place de la Mairie Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 83 78 24 cpatrice.boussiquet1@orange.fr

English : Marché Gourmand

German : Marché Gourmand

Italiano :

Espanol : Marché Gourmand

L’événement Marché Gourmand Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2025-07-04 par OT Pays Mellois