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AGENDA · Schirrhein

Marché gourmand Schirrhein

samedi 22 août 2026 · Schirrhein

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
70 rue Principale
Ville
67240 Schirrhein
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Schirrhein

Marché gourmand

70 rue Principale Schirrhein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22 16:00:00
fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Profitez d’un marché de plein air gourmand mettant à l’honneur les producteurs et artisans locaux !
Profitez d’un marché de plein air gourmand mettant à l’honneur les producteurs et artisans locaux. Composez votre repas au fil des stands en choisissant parmi les spécialités proposées par le boulanger, le boucher, le fromager, le viticulteur, le glacier ou encore le stand de frites, puis installez-vous pour les déguster sur place.

Dans une ambiance conviviale et musicale, partagez un agréable moment en famille ou entre amis tout en découvrant les saveurs du terroir. 0  .

70 rue Principale Schirrhein 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 58 43 72  bernard.streicher@wanadoo.fr

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English :

Enjoy a gourmet outdoor market that showcases local producers and artisans!

L’événement Marché gourmand Schirrhein a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau