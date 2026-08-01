Informations pratiques

Schirrhein

Marché gourmand

70 rue Principale Schirrhein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 16:00:00

fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Profitez d’un marché de plein air gourmand mettant à l’honneur les producteurs et artisans locaux !

Profitez d’un marché de plein air gourmand mettant à l’honneur les producteurs et artisans locaux. Composez votre repas au fil des stands en choisissant parmi les spécialités proposées par le boulanger, le boucher, le fromager, le viticulteur, le glacier ou encore le stand de frites, puis installez-vous pour les déguster sur place.

Dans une ambiance conviviale et musicale, partagez un agréable moment en famille ou entre amis tout en découvrant les saveurs du terroir. 0 .

70 rue Principale Schirrhein 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 6 08 58 43 72 bernard.streicher@wanadoo.fr

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English :

Enjoy a gourmet outdoor market that showcases local producers and artisans!

L’événement Marché gourmand Schirrhein a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau