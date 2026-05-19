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Marché gourmand Souvigné

Marché gourmand Souvigné vendredi 5 juin 2026.

Ville : 16240 Souvigné

Département : Charente

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Souvigné

Marché gourmand

Souvigné Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-05

Date(s) :
2026-06-05

Du champ à l’assiette !
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Souvigné 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 26 75 25 

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English :

From field to plate!

L’événement Marché gourmand Souvigné a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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