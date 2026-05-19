Souvigné

Marché gourmand

Souvigné Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Du champ à l’assiette !

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Souvigné 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 26 75 25

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English :

From field to plate!

L’événement Marché gourmand Souvigné a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente