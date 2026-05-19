Marché gourmand Souvigné
Marché gourmand Souvigné vendredi 5 juin 2026.
Souvigné
Marché gourmand
Souvigné Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Du champ à l’assiette !
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Souvigné 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 26 75 25
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English :
From field to plate!
L’événement Marché gourmand Souvigné a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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