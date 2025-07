Marché gourmand Tous en Blanc place du 8 mai Saint-Laurent-Médoc

Marché gourmand Tous en Blanc

place du 8 mai Place du 8 mai Saint-Laurent-Médoc Gironde

Gratuit

L’office de tourisme médoc Vignoble vous informe

Marché gourmand « Tous en blanc » organisé par le comité des fêtes de St-Laurent.

Dress code blanc

Restauration et buvette sur place. Vous pouvez apporter vos verres et couverts, des tables et chaises seront mis à disposition par les commerçants. Possibilité de pique-niquer.

L’ambiance musicale sera assurée par Made in Marais et Dominique Delill .

place du 8 mai Place du 8 mai Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine cdf.stlaurentmedoc@gmail.com

