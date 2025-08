MARCHÉ GOURMAND & VÉHICULES ANCIENS Sainte-Foy-d’Aigrefeuille

MARCHÉ GOURMAND & VÉHICULES ANCIENS Sainte-Foy-d’Aigrefeuille samedi 30 août 2025.

MARCHÉ GOURMAND & VÉHICULES ANCIENS

PLACE DE LA MAIRIE Sainte-Foy-d’Aigrefeuille Haute-Garonne

Début : 2025-08-30 14:00:00

fin : 2025-08-30 00:00:00

2025-08-30

Rendez-vous samedi 30 août à Sainte-Foy d’Aigrefeuille pour un moment gourmand et festif !

Programme dès 14h00

14h00 Rallye touristique en voiture ancienne dans le Lauragais avec des énigmes. Inscription obligatoire.

De 14h00 à 16h00, rallye pédestre sur le thème « les secrets de Santa Fe », avec des anecdotes et des énigmes.

De 16h00 à 19h00 Promenade en calèche.

À partir de 18h30 concert avec l’Atelier, école de musique de Sainte-Foy d’Aigrefeuille.

Durant la journée vous pourrez admirer une expo de véhicules anciens et des jeux gonflables seront à la disposition des enfants de 14h à 21h/

À partir de 19h débutera le marché gourmand où vous trouverez plusieurs producteurs et restaurateurs qui vous feront déguster leurs spécialités. Vous aurez le choix entre des plats réunionnais, des spécialités du terroir, des spécialités d’orient et plein d’autres encore ! .

PLACE DE LA MAIRIE Sainte-Foy-d’Aigrefeuille 31570 Haute-Garonne Occitanie sfinitiatives@gmail.com

English :

Join us on Saturday August 30 in Sainte-Foy d’Aigrefeuille for a festive, gourmet treat!

German :

Wir treffen uns am Samstag, den 30. August in Sainte-Foy d’Aigrefeuille zu einem festlichen Gourmet-Moment!

Italiano :

Unitevi a noi sabato 30 agosto a Sainte-Foy d’Aigrefeuille per un banchetto gourmet!

Espanol :

Únase a nosotros el sábado 30 de agosto en Sainte-Foy d’Aigrefeuille para disfrutar de un festín gastronómico

