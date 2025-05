Marche gourmande à Cassagnes – Salle des fêtes Cassagnes, 1 juin 2025 11:00, Cassagnes.

Lot

Marche gourmande à Cassagnes Salle des fêtes Le Bourg Cassagnes Lot

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-06-01 11:00:00

fin : 2025-06-01

2025-06-01

Le Comité des fêtes organise une balade gourmande, en 5 étapes sur 10 km, accessible aux familles.

Réservation obligatoire avant le 28 mai au 06 40 86 54 42 ou au 06 42 79 96 61.

Pensez à prendre vos couverts (couteaux, fourchettes)

11h00: Départ de la salle des fêtes

Menu en 5 escales:

Un verre d’apéro

Entrée

Poulet, pommes de terre sarladaises

Fromage

Croustade

Café et vin compris 10 .

Salle des fêtes Le Bourg

Cassagnes 46700 Lot Occitanie +33 6 40 86 54 42

English :

The Comité des fêtes is organizing a 5-stage, 10 km gourmet walk for families.

Reservations required by May 28 on 06 40 86 54 42 or 06 42 79 96 61.

Remember to bring your cutlery (knives, forks)

German :

Das Festkomitee organisiert einen Feinschmeckerspaziergang in 5 Etappen über 10 km, der auch für Familien geeignet ist.

Reservierung vor dem 28. Mai unter 06 40 86 54 42 oder 06 42 79 96 61 erforderlich.

Denken Sie daran, Ihr Besteck (Messer, Gabeln) mitzunehmen

Italiano :

Il Comité des fêtes organizza una passeggiata gastronomica di 10 km in 5 tappe per le famiglie.

Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 28 maggio chiamando i numeri 06 40 86 54 42 o 06 42 79 96 61.

Ricordatevi di portare le posate (coltelli, forchette)

Espanol :

El Comité des fêtes organiza una marcha gastronómica de 5 etapas y 10 km para familias.

Las reservas deben hacerse antes del 28 de mayo llamando a los teléfonos 06 40 86 54 42 o 06 42 79 96 61.

No olvide traer sus cubiertos (cuchillos, tenedores)

