Marche Gourmande à la cassine Vendresse

Si vous souhaitez allier découverte, gourmandise et grand air, La Cassine vous invite à sa Marche Gourmande. Cette randonnée sera ponctuée de haltes savoureuses pour déguster des produits locaux dans un cadre enchanteur. Date Dimanche 29 mars 2026 Lieu Couvent des Cordeliers Parcours 8 km + 4 km Étapes Plusieurs haltes gourmandes sont prévues Réservez dès maintenant

9 rue du couvent des cordeliers Vendresse 08160 Ardennes Grand Est +33 3 24 35 44 84

If you’d like to combine discovery, gourmet delights and the great outdoors, La Cassine invites you to its Marche Gourmande. This hike will be punctuated by tasty stops to sample local produce in an enchanting setting. Date: Sunday, March 29, 2026 Location: Couvent des Cordeliers Route: 8 km + 4 km Stops Several gourmet stops are planned Book now

