Marche gourmande à Moncey Moncey

Marche gourmande à Moncey

FRIJEP Moncey Moncey Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Le FRIJEP organise une marche gourmande.

Rendez-vous dimanche 19 avril 2026 pour une journée conviviale mêlant nature, gourmandise et bonne humeur !

Au programme

• Parcours inédit de 10 km

• 5 étapes gourmandes apéritif, entrée, plat, fromage, dessert & café

• Dénivelé +165 m

• Difficulté facile (accessible à tous !)

• Départs entre 10h30 et 12h (dernier départ 11h30) depuis la salle du Foyer

Date limite d’inscription 7 avril 2026

Venez marcher, déguster et partager un bon moment en famille ou entre amis

Les places sont limitées, ne tardez pas ! .

FRIJEP Moncey Moncey 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

