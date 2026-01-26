Marche gourmande à Moncey Moncey
Marche gourmande à Moncey Moncey dimanche 19 avril 2026.
FRIJEP Moncey Moncey Doubs
Le FRIJEP organise une marche gourmande.
Rendez-vous dimanche 19 avril 2026 pour une journée conviviale mêlant nature, gourmandise et bonne humeur !
Au programme
• Parcours inédit de 10 km
• 5 étapes gourmandes apéritif, entrée, plat, fromage, dessert & café
• Dénivelé +165 m
• Difficulté facile (accessible à tous !)
• Départs entre 10h30 et 12h (dernier départ 11h30) depuis la salle du Foyer
Date limite d’inscription 7 avril 2026
Venez marcher, déguster et partager un bon moment en famille ou entre amis
Les places sont limitées, ne tardez pas ! .
FRIJEP Moncey Moncey 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
