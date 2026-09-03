Marche gourmande à Saint Gorgon, Maison pour Tous, Saint-Gorgon
dimanche 13 septembre 2026 · Maison pour Tous · Saint-Gorgon
Informations pratiques
Marche gourmande à Saint Gorgon Dimanche 13 septembre, 10h00 Maison pour Tous Vosges
Produits Locaux et Boissons comprises 30 € Enfants moins de 12 ans 15 € Tarif comprenant de 1 € de consigne pour Éco cup
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00
Venez particper à la marche gourmande organisée à Saint-Gorgon.
Départ entre 10h et 11h30 depuis la maison pour tous
Au programme :
– Une marche d’environ 12 kilomètres
– Plusieurs étapes gourmandes tout au long du parcours :
– Collation de départ
– Apéritif
– Plat
– Fromage
– Dessert
Cette journée alliera sport et gourmandise.
Inscriptions avant le 03 septembre 2026
Maison pour Tous 7 Rue du Centre 88700 Saint-Gorgon Saint-Gorgon 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 29 65 09 91 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 17 38 92 65 »}]
Marche gourmande à Saint-Gorgon de 12 kilomètres Marche Gourmande Saint-Gorgon
Association A.E.L Saint-Gorgon