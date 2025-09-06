Marche Gourmande Amigny-Rouy
samedi 6 septembre 2025.
Marche Gourmande
Place André Mauroy Amigny-Rouy Aisne
Début : 2025-09-06 19:00:00
Le phare d’Amigny-Rouy organise sa 4ème marche gourmande et semi-nocturne le samedi 6 septembre à partir de 19h.
Réservation obligatoire avant le 31 août auprès de Mme Carpentier au 06 81 00 56 66.
Rendez-vous sur la place de la Mairie pour y participer !
Place André Mauroy Amigny-Rouy 02700 Aisne Hauts-de-France +33 6 81 00 56 66
