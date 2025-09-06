Marche Gourmande Amigny-Rouy

Amigny-Rouy

Début : 2025-09-06 19:00:00

Le phare d’Amigny-Rouy organise sa 4ème marche gourmande et semi-nocturne le samedi 6 septembre à partir de 19h.

Réservation obligatoire avant le 31 août auprès de Mme Carpentier au 06 81 00 56 66.

Tarif 5€

Rendez-vous sur la place de la Mairie pour y participer ! 5 .

Place André Mauroy Amigny-Rouy 02700 Aisne Hauts-de-France +33 6 81 00 56 66

