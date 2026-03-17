Marche gourmande

Antigny Vendée

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 18:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Marche gourmande organisée par l’école RPI Antigny

Le départ sera sur le site de l’école d’Antigny entre 18h et 19h30.

Le trajet se déroulera sur 11 kilomètres ponctuées de pauses gourmandes.

Menu adultes

Apéritif

Salade composée

Jambon mogette

Fromage

Tartelette café

Menu enfants

Sandwich saucisse chips

Tartelette

Boisson offerte

Les inscriptions sont obligatoires avant le 03 avril au 06.71.70.11.78.

6€ par enfant, 16€ par adulte.

Prévoir gobelet, gilet jaune et lampe de poche. .

Antigny 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 71 70 11 78

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English :

Gourmet walk organized by RPI Antigny school

L’événement Marche gourmande Antigny a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin