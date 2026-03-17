Marche gourmande Antigny
Marche gourmande Antigny samedi 18 avril 2026.
Marche gourmande
Antigny Vendée
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 18:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Marche gourmande organisée par l’école RPI Antigny
Le départ sera sur le site de l’école d’Antigny entre 18h et 19h30.
Le trajet se déroulera sur 11 kilomètres ponctuées de pauses gourmandes.
Menu adultes
Apéritif
Salade composée
Jambon mogette
Fromage
Tartelette café
Menu enfants
Sandwich saucisse chips
Tartelette
Boisson offerte
Les inscriptions sont obligatoires avant le 03 avril au 06.71.70.11.78.
6€ par enfant, 16€ par adulte.
Prévoir gobelet, gilet jaune et lampe de poche. .
Antigny 85120 Vendée Pays de la Loire +33 6 71 70 11 78
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English :
Gourmet walk organized by RPI Antigny school
L’événement Marche gourmande Antigny a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin