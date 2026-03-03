Marche gourmande au Château de Cherveux Château de Cherveux Cherveux
Château de Cherveux 2 Place de l'Église Cherveux Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
2026-03-29
Enfilez vos chaussures de rando et découvrez Cherveux, son château et ses alentours dans un randonnée de 10km.
La matinée se poursuivra par un repas partagé au pied du château, en présence de producteurs locaux !
Entrée assiette poitevin de Mathieu Maire Charcutier
Plat Jambon à l’os et gratin dauphinois proposé par Mathieu Maire Charcutier
Fromage Assortiments de Cabri d’Azay
Dessert Cookies avec Cookied ça va ? + thé + café
Réservations par téléphone au 07 78 33 08 52, avant le 20/03/2026. .
Château de Cherveux 2 Place de l’Église Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 33 08 52
