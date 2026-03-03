Marche gourmande au Château de Cherveux Château de Cherveux Cherveux

Marche gourmande au Château de Cherveux

Château de Cherveux 2 Place de l’Église Cherveux Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Enfilez vos chaussures de rando et découvrez Cherveux, son château et ses alentours dans un randonnée de 10km.

La matinée se poursuivra par un repas partagé au pied du château, en présence de producteurs locaux !

Entrée assiette poitevin de Mathieu Maire Charcutier

Plat Jambon à l’os et gratin dauphinois proposé par Mathieu Maire Charcutier

Fromage Assortiments de Cabri d’Azay

Dessert Cookies avec Cookied ça va ? + thé + café

Réservations par téléphone au 07 78 33 08 52, avant le 20/03/2026. .

Château de Cherveux 2 Place de l’Église Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 33 08 52

English : Marche gourmande au Château de Cherveux

