Marche gourmande au clair de lune au profit du Téléthon Place de la République Carentan-les-Marais

Marche gourmande au clair de lune au profit du Téléthon

Place de la République Carentan Carentan-les-Marais Manche

Début : 2025-12-05 19:15:00

fin : 2025-12-05 22:30:00

2025-12-05

Parcours de 7 km ponctué d’étapes gourmandes. Départ en flux libre à partir de 19h15. .

