Marche Gourmande Bonnac-la-Côte
Marche Gourmande Bonnac-la-Côte samedi 4 avril 2026.
Marche Gourmande
Étang de Mortemare Bonnac-la-Côte Haute-Vienne
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif réduit
L’association Pro.Te.Co et l’université de Clermont-Auvergne organisent une marche gourmande dans la commune de Bonnac-la-Côte. Cet événement convivial a pour objectif de faire découvrir les produits locaux à travers plusieurs étapes gourmandes tout au long du parcours.
Inscriptions et informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Étang de Mortemare Bonnac-la-Côte 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
English : Marche Gourmande
