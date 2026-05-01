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Marche gourmande Bonzée

Marche gourmande Bonzée dimanche 31 mai 2026.

Ville : 55160 Bonzée

Département : Meuse

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : 25 Tarif de base plein tarif

Bonzée

Marche gourmande

Bonzée Meuse

Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Départ de l’église de Bonzée pour une marche gourmande de 8 km ou 13 km.
Réservation avant le 23 mai.Tout public
25  .

Bonzée 55160 Meuse Grand Est +33 6 84 57 76 36 

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English :

Departure from Bonzée church for an 8 km or 13 km gourmet walk.
Reservations by May 23.

L’événement Marche gourmande Bonzée a été mis à jour le 2026-05-14 par MEUSE ATTRACTIVITE