Bonzée

Marche gourmande

Bonzée Meuse

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Départ de l’église de Bonzée pour une marche gourmande de 8 km ou 13 km.

Réservation avant le 23 mai.Tout public

25 .

Bonzée 55160 Meuse Grand Est +33 6 84 57 76 36

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English :

Departure from Bonzée church for an 8 km or 13 km gourmet walk.

Reservations by May 23.

L’événement Marche gourmande Bonzée a été mis à jour le 2026-05-14 par MEUSE ATTRACTIVITE