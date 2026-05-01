Marche gourmande Bonzée
Marche gourmande Bonzée dimanche 31 mai 2026.
Bonzée
Marche gourmande
Bonzée Meuse
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Départ de l’église de Bonzée pour une marche gourmande de 8 km ou 13 km.
Réservation avant le 23 mai.Tout public
25 .
Bonzée 55160 Meuse Grand Est +33 6 84 57 76 36
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English :
Departure from Bonzée church for an 8 km or 13 km gourmet walk.
Reservations by May 23.
L’événement Marche gourmande Bonzée a été mis à jour le 2026-05-14 par MEUSE ATTRACTIVITE