Marche gourmande Route de Chevillon Brauvilliers

Brauvilliers

Marche gourmande

Route de Chevillon Parking des carrières de pierre de Rinval Brauvilliers Meuse

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Rendez-vous à Brauvilliers pour une journée placée sous le signe de la convivialité et de la gourmandise, en partenariat avec les Amis de la Pierre.

Au programme une balade conviviale rythmée par plusieurs pauses dégustation pour partager un agréable moment ensemble.

À l’issue de la marche gourmande, une visite guidée des carrières des Amis de la Pierre vous sera proposée, pour une durée d’environ 2 h.

Et pour prolonger la journée, le camion Pizza 400 Degrés sera présent sur l’événement afin de vous restaurer.

Inscriptions possibles sur place, ou dès maintenant par téléphone.

Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour partager ensemble une superbe journée conviviale !Tout public

15 .

Route de Chevillon Parking des carrières de pierre de Rinval Brauvilliers 55170 Meuse Grand Est +33 6 79 77 35 72 lebrocard55@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us in Brauvilliers for a day of conviviality and gourmet delights, in partnership with Les Amis de la Pierre.

On the program: a convivial stroll punctuated by several tasting breaks to share a pleasant moment together.

At the end of the gourmet walk, you’ll be offered a guided tour of the Amis de la Pierre quarries, lasting around 2 hours.

And to make the day even longer, the Pizza 400 Degrés truck will be on hand at the event to provide refreshments.

Registration on site, or by phone now.

We look forward to seeing many of you there to share a great day out!

L’événement Marche gourmande Brauvilliers a été mis à jour le 2026-05-12 par OT SUD MEUSE