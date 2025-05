Marche gourmande & Brocante – Salle des fêtes Charrin, 14 juin 2025 09:00, Charrin.

Nièvre

Marche gourmande & Brocante

Marche gourmande et brocante Marche gourmande avec départ libre de la salle des fêtes entre 9h30 et 11h30 (10h30 si parcours modifié), 15km (réduction possible) avec 5 étapes. Tarifs 25€ adulte, 13€ pour les moins de 12 ans. Inscriptions jusqu’au 4 juin au 07 63 06 05 01 ou 06 28 45 80 94. Brocante à partir de 8h, toute la journée, inscriptions au 06 14 72 47 61. Animations avec structure gonflable. Repas champêtre (14€). A partir de 19h concert gratuit avec « Fifty » (blues, rock). .

Charrin 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 72 47 61

