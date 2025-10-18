Marche gourmande Rue de la Bergerie Cambo-les-Bains

Marche gourmande Rue de la Bergerie Cambo-les-Bains samedi 18 octobre 2025.

Marche gourmande

Rue de la Bergerie Colline de la Bergerie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Marche gourmande organisée par la résidence Espace et Vie de Cambo et en partenariat avec l’association Kanboarrak Mendiz Mendi.

Parcours d’environ 6km accessible en tous entre nature, patrimoine et gourmandises locales.

Inscription obligatoire à la résidence. .

Rue de la Bergerie Colline de la Bergerie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 15 15 00

