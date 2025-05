Marche gourmande – Champagnac, 17 mai 2025 18:00, Champagnac.

Charente-Maritime

Marche gourmande Ile Verte Champagnac Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-05-17 18:00:00

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Randonnée pédestre de 10 km avec point étape pour se restaurer.

Départ de l’île verte à partir de 18h.

Ile Verte

Champagnac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 56 00 71 t.marie37@laposte.net

English :

10 km walk with refreshment stop.

Departure from l’île verte from 6pm.

German :

10 km lange Wanderung mit einem Zwischenstopp, um sich zu verpflegen.

Start an der Grünen Insel ab 18 Uhr.

Italiano :

Una passeggiata di 10 km con sosta per il ristoro.

Partenza da l’île verte dalle 18.00.

Espanol :

Recorrido de 10 km con parada para un refrigerio.

Salida de l’île verte a partir de las 18:00.

L’événement Marche gourmande Champagnac a été mis à jour le 2025-05-10 par Offices de Tourisme de Jonzac Haute Saintonge