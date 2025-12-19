Marche gourmande Châteauneuf-sur-Cher

Marche gourmande

Rue des Promenades Châteauneuf-sur-Cher Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Profitez d’une balade au grand air, ponctuée d’étapes gourmandes pour découvrir la nature environnante et déguster de bons produits. Un moment convivial qui nécessite de réserver à l’avance! Départ groupé à 11h.

Dès 11h, vous randonnerez sur un total de 10km avec des étapes ravitaillements (x2) pour partager le repas. Dans une démarche écologique, vous pouvez apporter vos couverts et votre gobelet. Paiement à effectuer à la réservation, avant le 8 mars 2026. 20 .

Rue des Promenades Châteauneuf-sur-Cher 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 52 52

English :

Enjoy a walk in the fresh air, punctuated by gourmet stops to discover the surrounding countryside and taste delicious produce. A convivial moment that requires advance booking! Group departures at 11 a.m.

