Marche gourmande – Salle des Fêtes Créon-d'Armagnac 23 juin 2025 19:00

Landes

Marche gourmande Salle des Fêtes Rue Jean Marcelle Lucy Créon-d’Armagnac Landes

Début : 2025-06-23 19:00:00

fin : 2025-06-23

2025-06-23

L’association de gymnastique volontaire Créon d’Armagnac / Gabarret organise une marche gourmande de 5km autour du village avec une pause apéritive, suivie de grillades ventrèches à l’arrivée.

Inscriptions obligatoires avant le 16 Juin.

Salle des Fêtes Rue Jean Marcelle Lucy

Créon-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 18 59 21

English : Marche gourmande

The Créon d’Armagnac / Gabarret voluntary gymnastics association is organizing a 5km gourmet walk around the village with an aperitif break, followed by grilled ventrèches at the finish.

Registration required before June 16.

German : Marche gourmande

Der Verein für freiwillige Gymnastik Créon d’Armagnac / Gabarret organisiert einen 5 km langen Gourmetmarsch rund um das Dorf mit einer Aperitifpause, gefolgt von Bauchfleisch-Grillgerichten am Ziel.

Anmeldungen sind bis zum 16. Juni erforderlich.

Italiano :

L’associazione di ginnastica volontaria Créon d’Armagnac / Gabarret organizza una passeggiata gastronomica di 5 km intorno al villaggio con una pausa aperitivo, seguita da ventrèches alla griglia all’arrivo.

Iscrizione obbligatoria entro il 16 giugno.

Espanol : Marche gourmande

La asociación de gimnasia voluntaria de Créon d’Armagnac / Gabarret organiza un paseo gastronómico de 5 km alrededor del pueblo con una pausa para el aperitivo, seguido de ventrèches a la parrilla a la llegada.

Inscripción obligatoria antes del 16 de junio.

