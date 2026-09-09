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AGENDA · Crevant

Marche gourmande Crevant

samedi 3 octobre 2026 · Crevant

Marche gourmande Crevant

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
36140 Crevant
Département
Indre
Tarif
6 6 6 Tarif enfant

Crevant

Marche gourmande

Salle des fêtes Crevant Indre

Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 18:00:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Crevant s’anime.
2 parcours sont disponibles : 5 et 9.5km. Rendez-vous à la salle des fêtes à partir de 18h. 6  .

Salle des fêtes Crevant 36140 Indre Centre-Val de Loire +33 6 66 15 22 21 

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English :

« Crevant » comes to life.

L’événement Marche gourmande Crevant a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pays de George Sand