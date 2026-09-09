Informations pratiques

Crevant

Marche gourmande

Salle des fêtes Crevant Indre

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 18:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Crevant s’anime.

2 parcours sont disponibles : 5 et 9.5km. Rendez-vous à la salle des fêtes à partir de 18h. 6 .

Salle des fêtes Crevant 36140 Indre Centre-Val de Loire +33 6 66 15 22 21

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English :

« Crevant » comes to life.

L’événement Marche gourmande Crevant a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pays de George Sand