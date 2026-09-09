AGENDA · Crevant
Marche gourmande Crevant
samedi 3 octobre 2026 · Crevant
Informations pratiques
Crevant
Marche gourmande
Salle des fêtes Crevant Indre
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 18:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Crevant s’anime.
2 parcours sont disponibles : 5 et 9.5km. Rendez-vous à la salle des fêtes à partir de 18h. 6 .
Salle des fêtes Crevant 36140 Indre Centre-Val de Loire +33 6 66 15 22 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
« Crevant » comes to life.
L’événement Marche gourmande Crevant a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pays de George Sand