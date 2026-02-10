Informations pratiques

Westhalten

Marche gourmande d’automne

Bollenberg Westhalten Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Randonnée de 7 km à travers les vignes, les forêts et les collines de cette magnifique région, entrecoupée d’escales gourmandes à souhait. Une façon originale de découvrir tout le charme de l’Alsace aux couleurs de l’automne !

Amateurs de paysages magnifiques, de randonnées sympathiques et de spécialités gastronomiques, rendez-vous au Bollenberg pour une marche gourmande originale !

Au programme une randonnée d’un peu plus de 7 km à travers les vignes, les forêts et les collines de cette magnifique région d’Alsace, entrecoupée d’escales gourmandes à souhait. Une façon originale de découvrir tout le charme de l’Alsace et tous les trésors de ce Domaine de haute tradition ! .

Bollenberg Westhalten 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 60 04 info@bollenberg.com

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English :

A 7 km hike through the vineyards, forests and hills of this magnificent region, interspersed with gourmet stops. An original way to discover all the charm of Alsace in autumnal colors!

L’événement Marche gourmande d’automne Westhalten a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach