Informations pratiques

Frebécourt

Marche Gourmande de l’automne

Frebécourt Vosges

Tarif : – – EUR

30

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 11:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Autour et dans le parc du château de Bourlémont lors de différentes étapes, venez déguster le repas concocté par le restaurant l’Évidence de Neufchateau.

Au menu :

Gougère et mini-toasts au fromage

Terrine de campagne sur son pain avec chutney de pomme

Quiche aux petits légumes

Joue de bœuf au vin rouge, purée maison et poêlée forestière

Fromage

Tarte aux pommes à l’alsacienne

Café

Et accompagné de vin ou de boissons

Réservation et paiement obligatoire à l’avanceTout public

30 .

Frebécourt 88630 Vosges Grand Est +33 6 30 67 27 50

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English :

Come enjoy a meal prepared by the restaurant L’Évidence in Neufchâteau at various stops around and within the grounds of Bourlemont Castle.

On the menu:

Gougère and mini cheese toasts

Country-style terrine on bread with apple chutney

Quiche with mixed vegetables

Beef cheek braised in red wine, with homemade mashed potatoes and forest-style fried potatoes

Cheese

Alsatian-style apple tart

Coffee

Accompanied by wine or other beverages

Advance reservation and payment required

L’événement Marche Gourmande de l’automne Frebécourt a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DE L’OUEST DES VOSGES