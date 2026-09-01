Marche Gourmande de l’automne Frebécourt
dimanche 27 septembre 2026 · Frebécourt
Informations pratiques
Frebécourt
Marche Gourmande de l’automne
Frebécourt Vosges
Tarif : – – EUR
30
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 11:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Autour et dans le parc du château de Bourlémont lors de différentes étapes, venez déguster le repas concocté par le restaurant l’Évidence de Neufchateau.
Au menu :
Gougère et mini-toasts au fromage
Terrine de campagne sur son pain avec chutney de pomme
Quiche aux petits légumes
Joue de bœuf au vin rouge, purée maison et poêlée forestière
Fromage
Tarte aux pommes à l’alsacienne
Café
Et accompagné de vin ou de boissons
Réservation et paiement obligatoire à l’avanceTout public
30 .
Frebécourt 88630 Vosges Grand Est +33 6 30 67 27 50
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English :
Come enjoy a meal prepared by the restaurant L’Évidence in Neufchâteau at various stops around and within the grounds of Bourlemont Castle.
On the menu:
Gougère and mini cheese toasts
Country-style terrine on bread with apple chutney
Quiche with mixed vegetables
Beef cheek braised in red wine, with homemade mashed potatoes and forest-style fried potatoes
Cheese
Alsatian-style apple tart
Coffee
Accompanied by wine or other beverages
Advance reservation and payment required
L’événement Marche Gourmande de l’automne Frebécourt a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME DE L’OUEST DES VOSGES