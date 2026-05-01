Marche gourmande de Vendeuil Vendeuil
Marche gourmande de Vendeuil Vendeuil samedi 30 mai 2026.
Vendeuil
Marche gourmande de Vendeuil
Vendeuil Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
L’association Festi’Vendeuil vous propose la marche gourmande de Vendeuil le samedi 30 mai 2026.
Venez profiter d’un parcours de 12 km et de 6 étapes gourmandes.
Rendez-vous à la salle du stade à Vendeuil, départ à 9h30.
Tarif 14€
Gratuit pour les de 6 ans.
Réservation obligatoire avant le 26 mai, nombre de places limitées à 150 marcheurs.
03 23 07 82 47
L’association Festi’Vendeuil vous propose la marche gourmande de Vendeuil le samedi 30 mai 2026.
Venez profiter d’un parcours de 12 km et de 6 étapes gourmandes.
Rendez-vous à la salle du stade à Vendeuil, départ à 9h30.
Tarif 14€
Gratuit pour les de 6 ans.
Réservation obligatoire avant le 26 mai, nombre de places limitées à 150 marcheurs.
03 23 07 82 47 .
Vendeuil 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 07 82 47
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English :
The Festi’Vendeuil association is organizing the Vendeuil gourmet walk on Saturday, May 30, 2026.
Come and enjoy a 12 km route and 6 gourmet stages.
Meet at the Salle du Stade in Vendeuil, starting at 9:30 a.m.
Price: 14?
Free for children under 6.
Reservations required by May 26, places limited to 150 walkers.
03 23 07 82 47
L’événement Marche gourmande de Vendeuil Vendeuil a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Saint-Quentinois