Vendeuil

Marche gourmande de Vendeuil

Vendeuil Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’association Festi’Vendeuil vous propose la marche gourmande de Vendeuil le samedi 30 mai 2026.

Venez profiter d’un parcours de 12 km et de 6 étapes gourmandes.

Rendez-vous à la salle du stade à Vendeuil, départ à 9h30.

Tarif 14€

Gratuit pour les de 6 ans.

Réservation obligatoire avant le 26 mai, nombre de places limitées à 150 marcheurs.

03 23 07 82 47

L’association Festi’Vendeuil vous propose la marche gourmande de Vendeuil le samedi 30 mai 2026.

Venez profiter d’un parcours de 12 km et de 6 étapes gourmandes.

Rendez-vous à la salle du stade à Vendeuil, départ à 9h30.

Tarif 14€

Gratuit pour les de 6 ans.

Réservation obligatoire avant le 26 mai, nombre de places limitées à 150 marcheurs.

03 23 07 82 47 .

Vendeuil 02800 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 07 82 47

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English :

The Festi’Vendeuil association is organizing the Vendeuil gourmet walk on Saturday, May 30, 2026.

Come and enjoy a 12 km route and 6 gourmet stages.

Meet at the Salle du Stade in Vendeuil, starting at 9:30 a.m.

Price: 14?

Free for children under 6.

Reservations required by May 26, places limited to 150 walkers.

03 23 07 82 47

L’événement Marche gourmande de Vendeuil Vendeuil a été mis à jour le 2026-05-20 par OT du Saint-Quentinois