Marche gourmande des escargots, Romont, Romont

Marche gourmande des escargots Dimanche 31 mai, 10h00 Romont Vosges

25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T15:00:00+02:00

La 3ème Marche Gourmande arrive à grands pas !

Les membres de l’association Des L à notre village sont ravis de vous proposer votre 3ème Marche Gourmande le dimanche 31 mai, au départ de la Maison du Temps Libre !

Au programme : Une belle balade dans notre campagne dans une ambiance conviviale ️ 5 étapes gourmandes en partenariat avec nos producteurs locaux :

– Croque Nature, La Fermette Aux Escargots

– Cuisine Vraie

– Chèvrerie des Chênes

– Fromagerie Fontaine Saint-Georges Sainte-Hélène

– Marguerite Riolait

– Chez Jul’ine

– Les glaces de Christelle

– EnerJus

– Microbrasserie du MORI

– Le palais de Bacchus Rambervillers

– Intermarché Rambervillers

Que vous veniez en famille, entre amis ou en solo, c’est l’occasion parfaite de passer un bon moment tout en régalant vos papilles !

⚠️ Les places sont limitées, ne tardez pas !

On vous attend nombreux pour partager cette journée de plaisir, de découvertes… et de gourmandise !

Romont romont Romont 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.helloasso.com%2Fassociations%2Fdes-l-a-notre-village%2Fevenements%2Fmarche-des-escargots-2%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExdjNMWHEwbHQxM2M1QUNlYnNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR47CR_8v7w9A8USoxVK3gxpf9afqJ3I2KF9M0uSk5fMqe5Ts0h4fTTexBjxbg_aem__AqWxQ4j7Yk6w05f17h23A&h=AT4cNxTIQ5eODR9b9iWWwMCcerGgGsuuvO7i7yTQnF9Cy6Ml8xfhNqMG-hGAso0e6PkxRm5FWa9TwJOFp0ssne4GDKPHd3V5g4w6DIyeNbpBG4GlDV5CQZzDz-QYPaZ2JCWq0JbffyykynwHsxnfIHrwm7fgzFCS&__tn__=-UK*F&c[0]=AT56RlN-rjcNYcxb85J49D1tjHa02DsGROkgbsrQVvOdpxwAzUOkGIrm6kSW3uWz1PNMZLxUHZwXeDsVf9IeJ7i5r15xiuZnBUvChxckLsa9daKps6zG1Vcw23OOQNGKFn-Ms5zIRRmRD2ZSCjEg_XK-oMPHcscvlfskU_WNdzcVtCTpM7Zn3hFMc7dCZypx33g2xM_wlujrasNfdeWuSiw »}]

3ème marche gourmande de Romont le 31 mai 2026 ! marche gastronomie

Des L à notre village